除了帶來「終極性能模式」之外，即將發佈的 Windows 10 Redstone 4 升級版Pro for Workstations又有新消息傳出，微軟將更注重用戶反饋的有關獲得「更清潔」的系統體驗的要求，包括Candy Crush Saga等應用程序和遊戲將不再被默認預裝。

換句話說，微軟在Windows 10的一些高級別版本當中將更注重面向生產力和企業的應用程序，而不是消磨時間的Candy Crush Saga和Microsoft Solitaire Collection，這可以讓操作系統的SKU更加貼近目標人群，也更有現實意義。

「在Windows的下一個版本中，您將看到Windows 10 Pro for Workstations的生產力和以企業為中心的應用程序取代消費者應用程序和遊戲。這是我們的合作夥伴和用戶與我們分享的最重要的反饋之一，我們正在下一次更新中提供這些反饋。」微軟說。

至於消費者版本並沒有計劃這樣的改變，雖然您可以手動卸載預安裝的應用程序和遊戲，但它們會隨著未來的更新而繼續存在。 Windows 10的下一個重大更新是Redstone 4，預計將於4月份公開發佈。