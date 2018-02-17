傳統RPG《新冰城傳奇4》將於今年第三季度推出北京新浪網 (2018-02-17 01:16)
InXile娛樂日前公佈消息，《新冰城傳奇4》（The Bard』s Tale IV）預計將於今年第三季度推出。開發團隊還將很快推出Alpha測試，稍後還有面向所有支持的Beta測試環節。
《新冰城傳奇4》將包含各種迷宮和地下城，其中充斥著陷阱、謎題和挑戰。另外玩家還將探索Skara Brae城市的街道和相關環境。遊戲的探索將會以第一人稱視角地下城匍匐風格展現。當然新作利用了原作中的各種元素，並圍繞著全新的Skara Brae來進行。
遊戲採用虛幻4引擎，所以畫質較前作也有質的飛躍，能夠讓玩家沉浸在高細節和更為複雜的世界之中，並想要探索各種環境的盡頭。遊戲擴展了原作三部曲的蘇格蘭文明設定，還加入蓋爾音樂BGM。
inXile計劃採用攝影測量法來利用蘇格蘭地區建築照片為遊戲打造3D模型。通過這種高細節度的開發，遊戲將包含更為複雜的互動、高物理風格的謎題，玩家甚至可以調查自己的道具來發現隱藏的隔間。
《新冰城傳奇4》改善了原作的經典操作，加入了動態環節戰鬥系統。戰鬥將整合原有的複雜決定環節戰鬥，但是改善了敵人的AI和策略。
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