CODEX威武 微軟Windows 10 UWP遊戲首次被攻陷北京新浪網 (2018-02-17 01:16)
微軟積極推動開發人員將他們的應用程序和遊戲帶到微軟商店的Windows 10的原因是它可以同時瞄準多個平台，包括PC，手機，平板電腦，Xbox和HoloLens。但與此同時，微軟也獲得了對這些遊戲的更多控制權，公司也獲得了銷售傭金，最後但並非最不重要的一點是，用戶可以獲得更好的安全性。此外，微軟商店還可以防止盜版，這在過去被證明是微軟面臨的嚴重問題。但是今天，著名的黑客組CODEX宣布已經設法繞過5個不同的DRM層，成功處理包括Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection在內的多個應用。
這些遊戲都採用Arxan進行數據保護，儘管這些遊戲本身可能不是你最喜歡的，但它可能是一系列未加密UWP遊戲的開始。不過CODEX特別提到，在運行未加密遊戲時不應該連接到互聯網，並且在防火牆中阻止相關進程是必須的。
有趣的是，Arxan之前曾表示，破解其系統保護幾乎不可能的，現在聽起來很尷尬。
微軟尚未就此發表聲明，也沒有看到具體的應對措施。
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