世嘉《戰場女武神4》的系列角色宣傳片日前推出了第二部，介紹了遊戲中帝國軍的一些角色。

本次的宣傳片介紹了Crymaria Levinc, Klaus Walz, Forseti, Heinrich Belgar, Nikola Graf以及Chiara Rocino。

《戰場女武神4》計劃將於3月21日登陸日本地區PS4平台，夏季推出Switch版，歐美地區會推出PS4/Xbox One/Switch版，年內發行。

《戰場女武神4》（日語：戦場のヴァルキュリア4，英語：Valkyria Chronicles IV）是世嘉製作的戰場女武神系列的第四代作品。在2017年11月20日宣布。

劇情簡介

征歷1935 年，歐洲大陸的版圖一分為二。一邊是共和國國家聯邦組織「聯邦」；另一邊則是君主專制國家「帝國」。擁有壓倒性物資數量的帝國讓聯邦陷入了苦戰，為了扭轉劣勢，聯邦發動了反攻作戰突襲帝國首都，名為「北十字星作戰」。隸屬聯邦軍E 小隊的克洛德也隨軍出征，在與夥伴間的羈絆、被託付的心愿，以及各種犧牲之下，達成目標的意志將備受考驗——。

本作舞台是在架空的歐洲大陸爆發的「第二次歐洲大戰」，以東歐帝國聯合與大西洋聯邦機構之間，兩大國爭奪霸權的故事。過去的系列中以小國加利亞公國為主，而這次是以聯邦軍的士兵為故事中心，以不同的視角描繪這場戰爭中主角克洛德與三位青梅竹馬一同奮戰的故事。