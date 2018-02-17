知名日系遊戲代理商Xseed Games日前公佈消息，之前的PS4獨佔第三人稱射擊遊戲《閃亂神樂：沙灘戲水》將會推出PC版。

實際上遊戲很快就會發行，時間為3月7日，通過Steam登陸PC平台。

標準版售價為39.99美元，另外還有「性感福利版」，售價49.99美元，包含原聲碟、濕身水手服服裝、一系列比基尼服裝以及太卷火箭筒、Bebeby寵物卡以及一些技能卡。

預購玩家可以享受15%折扣，遊戲發行周也會有10%折扣。預購馬上就會開始，下面是遊戲的官方配置要求。

最低配置要求：

OS: Windows 7+

Processor: Intel Core i3-550 @ 3.2 GHz (2-core)

Memory: 6 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTS 450

DirectX: Version 11

Storage: 22 GB available space

Sound Card: Compatible with DirectX 11.0

推薦配置要求：

OS: Windows 7+

Processor: Intel Core i5-6400 @ 3.2 GHz / AMD A8-6500 @ 3.50 GHz

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 950 / AMD Radeon R7 360

DirectX: Version 11

Storage: 22 MB available space

Sound Card: Compatible with DirectX 11.0