該來的總會來 《閃亂神樂：沙灘戲水》PC版公佈北京新浪網 (2018-02-17 01:16)
知名日系遊戲代理商Xseed Games日前公佈消息，之前的PS4獨佔第三人稱射擊遊戲《閃亂神樂：沙灘戲水》將會推出PC版。
實際上遊戲很快就會發行，時間為3月7日，通過Steam登陸PC平台。
標準版售價為39.99美元，另外還有「性感福利版」，售價49.99美元，包含原聲碟、濕身水手服服裝、一系列比基尼服裝以及太卷火箭筒、Bebeby寵物卡以及一些技能卡。
預購玩家可以享受15%折扣，遊戲發行周也會有10%折扣。預購馬上就會開始，下面是遊戲的官方配置要求。
最低配置要求：
OS: Windows 7+
Processor: Intel Core i3-550 @ 3.2 GHz (2-core)
Memory: 6 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTS 450
DirectX: Version 11
Storage: 22 GB available space
Sound Card: Compatible with DirectX 11.0
推薦配置要求：
OS: Windows 7+
Processor: Intel Core i5-6400 @ 3.2 GHz / AMD A8-6500 @ 3.50 GHz
Memory: 8 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 950 / AMD Radeon R7 360
DirectX: Version 11
Storage: 22 MB available space
Sound Card: Compatible with DirectX 11.0
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