中新社華盛頓2月16日電 (記者 刁海洋)美國總統特朗普16日發表任內首份農曆新年賀詞。特朗普在賀詞中積極肯定了亞洲裔美國人為美國所做的貢獻，並祝福他們及全世界所有慶祝農曆新年的人們狗年新春快樂。

資料圖：美國總統特朗普。

特朗普在賀詞開篇表示，我要向美國以及全世界所有慶祝農曆新年的人們致以誠摯的問候。

特朗普表示，美國十分榮幸擁有一批族裔多元、生機勃勃的亞洲裔美國人，他們在美國留下了自己清晰的印跡。亞洲裔美國人對美國的統一與構成做出了數不盡的貢獻。不難看出，亞洲裔美國人是非常重視傳統，強調家庭關係的重要性。

特朗普表示，全體美國人民與亞洲以及全世界所有慶祝農曆新年的人們一同慶祝狗年新春。他說，狗代表著正直、可靠、誠實等品質。這些品質同時也是全體美國人稱讚與珍視的。這些品質構成美國國家實力與繁榮的基礎，也引導著美國與鄰國、友邦以及夥伴國家發展關係。美國將繼續秉持這些價值觀。

特朗普在賀詞最後表示，他與夫人梅拉尼婭值此親人團聚、共賀新春之際，祝福所有人農曆新年快樂。(完)