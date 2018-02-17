日期:2月16日晚，平昌冬奧會開幕式后的第七天賽事爭奪，當天一共有七塊金牌產生，但再次分屬七隊所有。獎牌榜前兩位的德國和挪威在今天沒有金牌入帳，七金國家分別是奧地利、瑞典、瑞士、韓國、義大利、白俄羅斯和荷蘭。德國隊目前還以9金2銀4銅排名獎牌榜第一，挪威以6金8銀5銅列第二，荷蘭隊在今天速度滑冰再次奪金之後，以6金5銀2銅列第三。中國隊今天在自由式滑雪女子空中技巧上獲得一銀一銅，以3銀1銅列獎牌榜第14位。目前有23支代表隊獲得獎牌。

越野滑三冠王誰不重要 第114名那位才是真名人

越野滑雪男子15公里自由式決賽，瑞士選手科洛尼亞以33分43秒9的絕對優勢獲得冠軍，連續三屆贏得男子15公里冠軍。本屆冬奧會30公里雙追逐冠軍、挪威選手克魯格以34分02秒2獲得亞軍，俄羅斯選手斯彼特索夫以34分06秒9獲得第三。中國選手孫清海以41分55秒7獲得第98名，王強滑錯賽道被判犯規。著名的湯加旗手皮塔以56分41秒1完成了比賽，獲得第114名。

韓國選手問鼎鋼架雪車 中國初秀成功！

男子鋼架雪車結束最後兩輪爭奪，本季世界杯總冠軍、韓國選手尹誠彬后兩輪分別滑出50秒18和50秒02，都位列單輪第一，最終以3分20秒55獲得冠軍，尹誠彬奪冠后跪謝主場觀眾。俄羅斯選手特雷古博夫以3分22秒18獲得亞軍，英國選手帕爾松斯以3分22秒20獲得第三，英國隊也得以出現在獎牌榜上。

昨天排名第13位的中國選手耿文強發揮穩定，第三輪他以51秒18排名第15，第四輪他以51秒09排名第12，最終以3分24秒65總排名第13位，順利結束中國該項目在冬奧歷史上的首秀。此外女子鋼架雪車結束兩輪爭奪，奪冠頭號熱門、德國選手洛琳以兩輪1分43秒86暫時排名第一。

空中技巧中國再增榮耀 障礙追逐成對撞大賽

單板滑雪障礙追逐賽決賽，最後衝刺時刻多位選手相撞，局面大亂。義大利選手米洛利最終獲得冠軍，法國選手德索薩-馬比利烏獲得亞軍，上屆冠軍、捷克選手薩姆科娃獲得第三。

自由式滑雪女子空中技巧決賽，中國選手張鑫以95.52分獲得亞軍，中國隊連續四屆在該項目上獲得亞軍，孔凡鈺以70.14分獲得銅牌，中國代表團再添兩塊獎牌。白俄羅斯選手胡斯科娃以96.14分獲得冠軍。中國另一選手徐夢桃在第二輪失誤，最終名列第九名。

該來的必須來 高山滑雪怎能沒奧地利人的事？

高山滑雪決出兩金，錯失衛冕速降冠軍機會的奧地利選手馬蒂亞斯-邁爾，以1分24秒44獲得超級大迴轉冠軍，瑞士選手費烏茲以1分24秒57獲得亞軍，上屆該項目冠軍、挪威選手延斯魯德以1分24秒62獲得第三。女子迴轉爭奪激烈異常，瑞典選手漢斯多特爾兩輪都排第二，最終以1分38秒63獲得冠軍，這是她首個世界大賽冠軍。瑞士選手霍爾德內爾以1分38秒68獲得亞軍，奧地利選手蓋爾胡貝爾以1分38秒95獲得第三。奪冠大熱、美國人謝芙琳身體欠佳，她以1分39秒03獲得第四。中國選手孔凡影沒有完賽。

速滑歐洲冠軍升格奧運冠軍 捷克神話破滅

速度滑冰女子5000米，新科歐錦賽冠軍、22歲的荷蘭選手維塞爾以6分50秒23獲得冠軍，捷克選手薩布里科娃三連冠夢想破滅，好在她也以6分51秒85獲得亞軍，俄羅斯選手沃洛尼娜以6分53秒98獲得第三。該項目奧運三連冠選手、45歲的德國的佩奇斯泰因以7分05秒43獲得第8名。

羽生結弦狀態神勇 冰壺奪冠大熱竟成弱雞

在一些未決出金牌的項目里，花樣滑冰男子單人滑短節目結束，日本選手羽生結弦以111.68分排名第一，西班牙選手費爾南德斯以107.58分排名第二，日本選手宇野昌磨以104.17分獲得第三，中國選手金博洋以103.32分列第四。他們也是短節目過百的四位選手。中國選手閆涵以80.63分排名第19，也進入自由滑爭奪。

冰壺比賽繼續進行，奪冠熱門加拿大女隊再負丹麥隊，目前三戰三敗讓人震驚，瑞典和日本女隊三戰三勝保持領先。好在男隊發揮正常，今天以7比6戰勝韓國隊之後，四戰全勝排名第一。

男子冰球B組美國2比1小勝斯洛伐克，俄羅斯隊實力爆發，以8比2大勝斯洛維尼亞。C組芬蘭5比1勝挪威，瑞典1比0小勝德國。

跳台滑雪男子大跳台結束資格輪爭奪，挪威選手約翰森以131.9分排名第一，日本45歲老將葛西紀明以104.2分排名第22，殺入決賽。

（魏猛）