喜迎開春 小花縣長廟宇發紅包民沾喜氣台灣好新聞報 (2018-02-17 00:02)
記者謝敏政／嘉義報導
狗年歲首，嘉義縣長張花冠大年初一（16日）走訪海區東石、布袋、溪口和朴子等鄉鎮市、5家廟宇發送紅包和2018台灣燈會「達力狗」小提燈，在神明加持下，民眾大排長龍沾喜氣。張花冠和議長夫人黃瓊賢祝福大家狗年旺旺旺，春好人安財源滾滾來。
張花冠除夕深夜主持新港奉天宮、朴子配天宮和春川宮開廟門、搶頭香、發紅包活動後，初一和黃瓊賢、縣議員姜梅紅、蔡鼎三等人「旺旺一齊來報喜」，起個大早分別前往東石港口宮、布袋過溝建德宮、溪口天台殿和朴子配天宮發送紅包，以及小朋友特別喜愛的限量小提燈。
港口宮一早香客不絕，張花冠等人護持神明帶領各方信眾及返「嘉」遊子走北斗七星平安橋，祈福國泰民安，四時無災，闔家喜樂平安，現場充滿濃濃的年味。
張花冠17日大年初二將繼續前往新港奉天宮、民雄大士爺廟、大林安霞宮、梅山玉虛宮和竹崎真武廟發紅包，18日大年初三在鹿草圓山宮、城隍廟、水上璿宿上天宮和番路紫雲寺，歡迎民眾前往索取。
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