日期:2月17日，平昌冬奧會將決出九枚金牌，中國選手武大靖將出戰短道速滑男子1000米比賽，周洋等人出戰女子1500米比賽，如果發揮出色，有可能拿到獎牌。金博洋將出戰男子單人滑自由滑比賽，有機會爭奪獎牌。中國女子冰壺隊將迎戰日本隊和丹麥隊，齊廣璞、賈宗洋等人將出戰空中技巧男子資格賽。

看點一：武大靖出戰短道速滑男子1000米比賽（18：00-20：55）

短道速滑將決出兩枚金牌，武大靖已經進入1/4決賽，但要進入決賽還要經過兩輪考驗。他在本賽季世界杯分站賽列這個項目總積分的第三位，在上海站奪得冠軍，在韓國隊拿到第四名，具備了競爭獎牌的實力。不過他在1/4決賽的分組形勢相當嚴峻，和加拿大名將哈梅林、匈牙利名將劉少林分在一個小組，要取得小組前兩名才能晉級半決賽，只有發揮得特別出色才能過關。

這個項目強手雲集，韓國的林孝俊、黃大憲、徐一拉，荷蘭的奈格特，加拿大的吉拉德、哈梅林等人，大家基本上在一個水平線上，要取得獎牌乃至金牌，不僅要狀態出色，技戰術運用完美，還要有一定的運氣。武大靖既有可能拿到獎牌甚至是金牌，也有可能在1/4決賽就出局，變數很大。

女子1500米中國隊派出周洋、韓雨桐和李靳宇參賽，本賽季世界杯分站賽中國選手成績欠佳，除了韓雨桐在韓國站進入過一次決賽，其他人都沒有進入過決賽。如果狀態調整得好，前兩屆冬奧會這個項目冠軍得主周洋以及韓雨桐有機會衝進決賽，但拿到獎牌的希望並不是很大。

韓國選手崔敏靜、沈石溪，加拿大的鮑丁、馬爾泰斯，荷蘭的舒爾廷，英國的克里斯蒂，義大利的方塔娜等人都有競爭金牌乃至獎牌的實力，其中崔敏靜實力最強。中國選手只有拼出自我，才會有機會取得好成績。

看點二：金博洋爭男子單人滑獎牌（9：00-13：25）

花樣滑冰男子單人滑短節目結束以後，中國選手金博洋暫列第四位，僅僅落後第三位的日本選手宇野昌磨0.85分，依然有機會爭奪獎牌。從技術難度來看，金博洋比西班牙名將費爾南德茲要高，與羽生結弦、宇野昌磨相當。不過他的節目內容分比這三名選手都低一些，只有這三名選手出現一到兩個重大失誤，並且他還完美髮揮，才有機會登上領獎台。

羽生結弦在短節目結束后領先費爾南德茲四分多，領先宇野昌磨七分多，他還有節目內容分的優勢，只要在自由滑的比賽中將跳躍失誤控制在兩個以內，就很有可能蟬聯這枚金牌。費爾南德茲、宇野昌磨依然有機會競爭金牌，不過只有羽生結弦失誤才有機會。目前男子單人滑跳躍難度太高，風險很大，不確定性因素大大增加。自由滑決定最終的名次，對每一名選手來說都背負巨大的壓力，屆時什麼情況都有可能發生，有可能出現熱門選手大倒熱灶。另一奪金熱門選手、美國的陳巍就在短節目中失誤頻頻，已經退出了獎牌的爭奪。羽生結弦能否奪金主要取決於自己的發揮。

看點三：齊廣璞、賈宗洋等出戰空中技巧男子資格賽（19：00-20：15）

中國隊派出世錦賽冠軍齊廣璞、上屆冬奧會銅牌得主賈宗洋、2010年冬奧會銅牌得主劉宗慶以及王心迪出戰自由式滑雪空中技巧男子資格賽，近幾年齊廣璞、賈宗洋表現比較穩定，預計將順利通過資格賽，進入決賽。王心迪、劉宗慶如果發揮得好，也有希望進入決賽。

中國女子冰壺隊將迎戰日本隊（8：05）和丹麥隊（19：05），日本隊目前三戰全勝列在首位，狀態很好，中國隊取勝不易。丹麥隊和中國隊實力接近，兩隊必將展開激烈的爭奪。此外池春雪、李馨將出戰越野滑雪女子4X5公里接力賽，唐佳琳、張岩將出戰冬季兩項女子12.5公里集體出發比賽，孔凡影將參加高山滑雪女子超級大迴轉比賽。

（天明）