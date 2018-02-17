地方中心／台北報導

2018台北燈節宣傳影片由大家長市長柯文哲參與拍攝，還邀請資深模仿藝人郭子乾維妙維肖巧扮柯市長，並在16日大年初一正式亮相。影片中真、假柯市長與西門商圈中的各國遊客、店家一起高唱「等燈」，最後柯市長本尊與郭子乾在北門相遇，寓意「雙市長」一同迎接2018台北燈節在西門、北門的「雙主場」！這支廣告也將以中、英、日、韓四種語言字幕對全世界播放，歡迎各國遊客一同光臨2018台北燈節！

模仿藝人郭子乾巧扮柯P 「雙市長」迎接「雙主場」

台北市長柯文哲在12日的主燈及各燈區亮相記者會中自己向媒體「坦白」、「爆料」前一天才拍攝宣傳影片，燈節執行團隊展現超高效率，在農曆年前完成影片，還「順便」剪了一支花絮影片，讓柯文哲自己來說自己是個配合度超棒的「優良演員」，每個鏡頭都一次搞定，拍片效率不輸影片製作團隊。

在這支宣傳影片中，從一位年輕人踏出捷運西門站6號出口，突然看到一道光和市長剪影開始，「郭」市長唱了一聲「燈」，年輕人有如著迷般的跟著唱「等燈」，接著西門町街頭不分男女老少，潮流少年、買雞排的外國遊客、刺青街師傅、廣場上滑板族、咖啡店家老奶奶與客人⋯⋯都有如受到感召一般，跟著哼唱「等燈」，大家的聲音轉化成節奏，人群跟著模仿的市長郭子乾來到北門前，柯文哲拍拍分身市長肩膀說：「你還在這邊等燈？2018 台北燈節，別再等了，趕快來看燈！」

影片有30秒與60秒的版本，在柯文哲臉書粉絲專頁、台北市府YouTube頻道、台北旅遊網臉書粉絲專頁、台北捷運廣告都可看到，廣告結尾還加入了驚喜彩蛋，非常逗趣，大家一定要看完喔。

柯P拍攝燈節宣傳影片 開口唱燈燈燈

這支廣告的音樂特別邀請到曾獲得2015台灣阿卡貝拉大賽團隊金牌的「問樂團 GuessWhat」擔任人聲編曲，用人聲演唱的「等燈」聲音，以阿卡貝拉（A Capella）的人聲合唱形式演唱古典名曲「莫札特第13號小夜曲第一樂章G大調」，在拍攝時還以現場收音的方式，將柯文哲與郭子乾、群眾演員所唱的聲音實際收錄，再進行後製混音，希望以全世界都熟悉的古典曲調加入台北的人情味，一起邀請各國遊客到西門町來看花燈！

柯市長難得在影片中開口唱歌，問他唱歌會不會緊張？市長笑稱這對他來說只是「一小塊蛋糕」，他說：「不會緊張，這首歌是莫札特的古典名曲，大家應該都很熟悉這旋律，歌詞又只有『等燈』，不用背歌詞，我覺得大家應該都會唱，也可以一起來唱。」

2018台北燈節2月24日正式開幕 歡迎大家來看燈

拍攝當天北門附近只有12度的低溫，還刮著冷風，柯市長也不以為苦，他說：「拍攝時間很短，反而是各位參與拍片的演員跟工作人員要在寒風裡拍一整天，我覺得大家都辛苦了，相信辛苦會有好的成果，燈節也是一樣，最重要的是邀請大家一起來看燈，工作人員的辛苦才值得。」

「2018台北燈節」自2月24日到3月4日在台北市西城盛大展開，還在「等燈」嗎？馬上到台北燈節官方網站 https://2018.lanternfestival.taipei/ ，所有的燈區資訊都在裡面！