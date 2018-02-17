費德勒:一人蔘賽略顯寂寞 納達爾應來陪我聊聊天北京新浪網 (2018-02-17 00:15)
費德勒（資料圖）
日期:2月17日，費德勒將迎來ATP500鹿特丹賽1/4決賽的比拼，對手將是荷蘭球員哈塞。如果戰勝哈塞，費德勒闖入鹿特丹賽4強，將成為ATP歷史上最年長的世界第一。而在昨天的新聞發佈會上，費德勒也是妙語連珠，稱自己一人蔘賽很孤單，納達爾應來陪他。
費德勒在昨日的比賽中戰勝了德國名將科赫爾什奇雷伯。在賽后新聞發佈會上，聽聞好友納達爾也在荷蘭時，費德勒笑言：「納達爾應該過來陪陪我，跟慶祝我有望重返世界第一無關。我們只是應該敘敘舊，聊聊天。我在這裏非常孤單，我的家人都沒來。情況就是這樣。」
鹿特丹賽-費德勒救兩盤點險勝晉級 距破紀錄一步之遙
而納達爾此時也確實在荷蘭出席一項商業活動，日前納達爾與「小李子」萊昂納多一同參加荷蘭福利彩票「Postcode Loterij」的活動，納達爾也成為了該彩票的官方大使。
（安然是正太）
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