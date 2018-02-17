？？據新華社電 美國國會參議院15日否決一系列保護「童年抵美者暫緩遣返」計劃（DACA）相關移民的法案，約80萬年輕非法移民可能面臨被遣返的命運。

？？全軍覆沒 特朗普「難堪」

？？當天國會參議院就4項移民法案分別投票表決，結果沒有一項獲得通過，包括特朗普支持的法案和此前被認為最有可能通過的跨黨派法案。

？？特朗普對這項跨黨派法案十分不滿，稱它為「十足的災難」。但他支持的法案僅獲得39票支持票，在4項法案中支持票數最少。

？？美聯社說，超過四分之一的共和黨籍國會議員在投票中「拋棄」總統唐納德·特朗普，令他「頗為難堪」。

？？民主黨抨擊特朗普的不妥協態度導致國會跨黨派努力失敗。國會參議院民主黨領袖查克·舒默說：「這次投票證明，特朗普總統的計劃不會變成法律。只要他停止破壞跨黨派努力，好的法案就能通過。」

？？多年難題 兩黨互不相讓

？？移民政策是多年難題，兩黨中立場強硬的人互不相讓。美聯社分析認為，這次投票結果表明國會在移民政策上達成協議的挑戰十分艱巨。

？？DACA計劃由民主黨籍總統貝拉克·奧巴馬在任時推出，允許暫緩遣返2007年以前進入美國的16歲以下非法移民。這一群體大約80萬人，在美國獲稱「追夢人」，多數是拉丁美洲裔。特朗普去年9月廢除這一計劃，國會有半年時間通過立法手段尋求替代政策。

？？雖然現有政策享受者將在今年3月5日後陸續失去保護，但一些審理相關移民案件的聯邦法官通過裁決暫時阻止遣返。

？？共和黨籍參議員鮑勃·科克對媒體說，國會此後可能討論在政府撥款法案中附加短暫延長暫緩遣返計劃的條款。為避免美國政府再次「關門」，政府撥款法案須在3月23日之前獲國會通過。