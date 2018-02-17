新華社曼谷２月１６日電（記者楊舟 李欣瑩）泰國「歡樂春節」文化活動１６日在曼谷唐人街拉開帷幕。泰國詩琳通公主、總理巴育，中國文化部副部長楊志今、中國駐泰國大使呂健等出席開幕式。

在開幕式上，楊志今代表中國政府向詩琳通公主贈送紀念品。呂健在致辭中說，「歡樂春節」活動在中泰兩國都有著重要影響，是增進兩國人民友好往來的年度文化盛宴和促進「中泰一家親」的重要平台。

「歡樂春節」文化活動將持續至３月６日。

中國文化部此次選派３７０餘人、２１個文化代表團，計劃在泰國曼谷、清邁、宋卡、普吉、那空沙旺、烏隆等６府市舉辦展覽、演出、文化體驗以及中華美食品鑒等活動，與泰國民眾共同慶祝新春佳節。

「歡樂春節」文化活動期間，楊志今將與泰國旅遊和體育部長威拉薩一同向兩國人民互致新春賀詞。而由１４０人組成的中國文藝演出代表團將為泰國民眾帶來他們喜愛的歌舞、雜技、木偶、武術等精彩演出。

作為此次「歡樂春節」活動的創新內容，來自浙江的中華美食代表團將為泰國民眾製作國宴美食，２月１８日在那空沙旺府舉辦「中華美食品鑒千人宴」活動等。