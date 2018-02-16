（中央社記者韋樞台北2018年2月16日電）大樂透初一春節大紅包今晚開獎，210組中開出89組，總中獎注數119注，其中65組為單注中獎，18組為2注均分，6組為3注均分。今晚開出95張大紅包中獎彩券，有4張各中7組大紅包。



大樂透大年初一春節大紅包中獎號碼為24、22、40、32、26、31、46、10、35、27。



台彩公司表示，今晚開出95張春節大紅包中獎彩券中，有4張各中7組大紅包，分別於台北市內湖區的「獎獎獎彩券行」、台北市松山區的「富彩商行」、高雄市楠梓區的「運全彩券行」以及新北市樹林區的「天星彩券企業社」售出。另外高雄市三民區的「豪準彩券行」也售出兩張大紅包中獎彩券，每張均獨得新台幣100萬元。



台彩公司統計，截止大年初一，春節大紅包累計開出181組，已有133人獨得100萬元。台彩表示，今年到目前為止只開獎2期，就有5張彩券一次對中7注春節大紅包，已打平去年春節的紀錄，



台彩強調，17日(初二)當晚大樂透將繼續加開10個春節大紅包獎號，只要對中其中6個，就對中大紅包百萬元獎項；今天春節大紅包中獎的兌獎期限為107年5月21日，想討個新春好彩頭的民眾千萬不要錯過。