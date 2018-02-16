（中央社記者姜遠珍首爾16日專電）平昌冬奧男子俯臥式雪橇項目，南韓選手尹誠彬不但摘金，也是首次在這項奧運比賽中奪牌的亞洲選手。南韓總統文在寅今天發出賀電表示，尹誠彬為全體國民送上最好的春節禮物。



文在寅在賀電中表示，你（尹誠彬）在全新的領域發起挑戰並獲得成功，證明了只要努力，就可以成為世界第一，給我們帶來了勇氣和自信。



南韓聯合新聞通訊社指出，平昌冬奧男子俯臥式雪橇比賽分兩天進行，昨天進行了第1和第2輪滑行，今天進行第3和第4輪滑行，4輪滑行的成績相加決定獎牌得主。



尹誠彬在昨天的前兩輪滑行中，分別滑出50秒28和50秒07，兩度刷新單次滑行的世界紀錄。在今天進行的第3輪滑行中，尹誠彬滑出50秒18，始終保持領先。之後，晉級第4輪的20名選手按前3輪總成績的倒序出發，尹誠彬最後一個出場，滑出50秒02，鎖定金牌。



男子俯臥式雪橇項目中，尹誠彬以4輪滑行總成績3分20秒55摘得金牌。獲得銀牌的是俄羅斯選手特列古博夫（Nikita Tregubov），他與尹誠彬相差1.63秒。英國選手獲銅牌。1070216