波羅的海國家立陶宛各地的教堂於今天(16日)敲響鐘聲，紀念國家在一戰之後重獲獨立100周年。目前立陶宛已堅定立足於西方世界，但與強鄰俄羅斯關係緊張。

立陶宛總統格里包斯凱特(Dalia Grybauskaite)今天在飄雪的首都維爾紐斯(Vilnius)一場儀式中表示，「上個世紀初，我們抱持強烈希望，期待有人能給予任何支持。」

今天格里包斯凱特站在歐盟(EU)高官、總統與王室成員身旁說，「如今我們知道，我們擁有真正的朋友與盟友，還有他們強而有力、願意支援的肩膀。」

在莫斯科(Moscow)於2014年介入烏克蘭局勢後，立陶宛如同另外兩個波羅的海小國拉脫維亞與愛沙尼亞，都增加了國防支出，並歡迎來自盟友國家的部隊。這3個國家也都是北大西洋公約組織(NATO)與歐元區成員。

立陶宛政府這個月稍早曾指控莫斯科(Moscow)當局，部署能裝載核武器的彈道飛彈，到俄國靠波羅的海的飛地加里寧格勒(Kaliningrad)。

為了展示共同防禦承諾，部署在立陶宛的美國與丹麥戰機今天也飛過維爾紐斯多雲的天空。

維爾紐斯大學(Vilnius University)分析家吉紐斯(Kestutis Girnius)則表示，「獨立立陶宛的主要成就，便是創造了真正穩定的民主。」「即便政府經常變動，民粹主義政黨來來去去，選舉結果從來沒有被挑戰過。」

立陶宛去年的經濟成長也穩穩站上3.9%。不過物價上漲、社會不公平與人民外移到富裕西方國家等問題，仍舊是立陶宛每天在擔心的議題。