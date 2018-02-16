義大利將於3月4日舉行國會選舉，根據今天(16日)公布的最後一批民調，前總理貝魯斯柯尼(Silvio Berlusconi)的中間偏右派聯盟明顯領先，但不太可能贏得絕對多數的席次，選舉結果可能會以僵局作收。

根據義大利選舉規範，選舉前最後兩週不可以公布民調。而自去年12月以來公布的約50份民調顯示，選民意向並未出現大變動，儘管仍有超過三分之一的選民還沒做好決定。

羅馬國際社會科學自由大學(Luiss University)政治學教授達里蒙特(Roberto D'Alimonte)在「24小時太陽報」(Il Sole 24 Ore)上寫道：「仍有數百萬選民還沒決定，還可能出現意料之外的情況，不過根據數學與投票趨勢，這場選舉最可能出現的結果便是僵局。」

如果沒有政黨或聯盟能在下個月獲勝的話，義大利總統馬達雷拉(Sergio Mattarella)可能尋求任命技術官僚政府，或是由主要中間偏左派與中間偏右派政黨組成聯盟，又或者宣布重新選舉。