大年初一 馮世寬馬不停蹄慰問留守官兵辛勞NOWnews今日新聞 (2018-02-16 21:34)
大年初一，國防部長馮世寬馬不停蹄前往屏東、嘉義基地、高山雷達站台及北部地區作戰指揮中心，向留值官兵祝賀新年到來，對弟兄姐妹們堅守崗位、戮力戰備任務，讓國人得以安心過新年的辛勞付出，表達肯定與嘉勉。
馮世寬今( 16 )日上午在政戰局局長聞振國中將等人陪同下，前往空軍第六聯隊待命室，關懷留值官兵執勤情形，感謝他們在花蓮發生地震第一時間迅速動員，讓各作戰區救災能量得以迅速抵達災區，並頒發春節紅包，犒慰官兵辛勞。
在座談中，馮世寬聽取每位官兵參與救災時的心得，並轉達蔡英文總統對六聯隊救災期間的優異表現深感肯定，馮世寬提到「軍心士氣、團隊合作、自我要求」是一個團隊的核心價值，從蘭嶼搜救到花蓮救災中可以看到，任務的完成不是個人的功勞，而是靠每位同仁眾志成城、群策群力的成果。
馮世寬說，當災難發生的當下，要讓全國民眾在第一時間看到軍人，因為軍人除了肩負保家衛國的重任外，更能實際去處理當前所遇到的問題，使民眾看到軍人的身影出現在災難現場，心中便產生一股安全感。隨後，馮世寬前往四聯隊慰勉空軍救護隊和F-16作戰隊，與官兵分享自身經驗，同時逐一聽取各方意見，盼望透過互動溝通，實地瞭解部隊運行現況。
結束南部行程，馮世寬一行人下午轉往北部空軍雷達站，了解官兵春節留守情形，嘉勉他們平時在高山地區投入戰訓本務工作的辛勤付出。晚間，馮世寬先後前往空軍作戰指揮部及聯合作戰指揮中心，關懷留值官兵執勤情形，犒慰官兵辛勞，過程中也相當關心基層士官兵的休假留守情況，親切垂詢平時任務工作、體能健康狀況。
▲國防部長馮世寬16日視察部隊，慰問春節留守辛勞，飛行員出身的馮世寬更與空軍第四聯隊官兵分享自身經驗。（圖／國防部提供 , 2018.2.16)
關鍵字：
上一則：台灣燈會嘉義燈區 賴揆擊鼓開燈
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- (優利亞-維尼)6尺加大床頭箱+床座(不含床墊)
- BOTTEGA VENETA 經典編織小羊皮圓皮拉鍊長夾(橘紅色)
- KENZO 老虎刺繡印花白字厚版純棉長袖圓領衫(男-藍)
- Canon EF 14mm f/2.8L II USM 超廣角定焦鏡頭(公司貨)
- 【ELLE】精湛優雅紳士風範 極致高質感直式掀蓋休閒側背包(
- CHIARA FERRAGNI FLIRTING系列眨眼LOGO刺繡圖騰皮革拉鍊手
- PLAY 經典川久保玲紅色大愛心圖案圓領短袖T恤(男-黑-M)
- MIT鍋之尊 鈦合金手工鑄造不沾炒鍋附蓋(單柄)38cm
- (Maslow-北歐美學白橡)單人掀床組-3.5尺(不含床墊)3色可選
- Calvin Klein CK項鍊 Joyous 愛心造型項鍊
台美關係/董雲裳首釋美國務院網站撤旗：不是新政策【中央網路報】
陳學聖:桃園選輸國民黨就掛了【中廣新聞網】
春節何處去 北海岸觀海一日遊【中央社】
再卡管？老校長們也生氣了【中廣新聞網】
大年初一 馮世寬馬不停蹄慰問留守官兵辛勞【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》