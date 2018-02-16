▲國防部長馮世寬16日視察部隊，與空軍第六聯隊官兵合。（圖／國防部提供 , 2018.2.16)

大年初一，國防部長馮世寬馬不停蹄前往屏東、嘉義基地、高山雷達站台及北部地區作戰指揮中心，向留值官兵祝賀新年到來，對弟兄姐妹們堅守崗位、戮力戰備任務，讓國人得以安心過新年的辛勞付出，表達肯定與嘉勉。

馮世寬今( 16 )日上午在政戰局局長聞振國中將等人陪同下，前往空軍第六聯隊待命室，關懷留值官兵執勤情形，感謝他們在花蓮發生地震第一時間迅速動員，讓各作戰區救災能量得以迅速抵達災區，並頒發春節紅包，犒慰官兵辛勞。

在座談中，馮世寬聽取每位官兵參與救災時的心得，並轉達蔡英文總統對六聯隊救災期間的優異表現深感肯定，馮世寬提到「軍心士氣、團隊合作、自我要求」是一個團隊的核心價值，從蘭嶼搜救到花蓮救災中可以看到，任務的完成不是個人的功勞，而是靠每位同仁眾志成城、群策群力的成果。

馮世寬說，當災難發生的當下，要讓全國民眾在第一時間看到軍人，因為軍人除了肩負保家衛國的重任外，更能實際去處理當前所遇到的問題，使民眾看到軍人的身影出現在災難現場，心中便產生一股安全感。隨後，馮世寬前往四聯隊慰勉空軍救護隊和F-16作戰隊，與官兵分享自身經驗，同時逐一聽取各方意見，盼望透過互動溝通，實地瞭解部隊運行現況。

結束南部行程，馮世寬一行人下午轉往北部空軍雷達站，了解官兵春節留守情形，嘉勉他們平時在高山地區投入戰訓本務工作的辛勤付出。晚間，馮世寬先後前往空軍作戰指揮部及聯合作戰指揮中心，關懷留值官兵執勤情形，犒慰官兵辛勞，過程中也相當關心基層士官兵的休假留守情況，親切垂詢平時任務工作、體能健康狀況。

▲國防部長馮世寬16日視察部隊，慰問春節留守辛勞，飛行員出身的馮世寬更與空軍第四聯隊官兵分享自身經驗。（圖／國防部提供 , 2018.2.16)