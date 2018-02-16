副總統探視花蓮災民 允諾加速災後重建中央社 (2018-02-16 21:10)
（中央社台北16日電）副總統陳建仁關心花蓮強震受災民眾，他今天下午前往花蓮探視，除關切生活起居，並致贈象徵重生的油飯，期盼住戶能堅強保重，並強調政府將加速災後重建，協助民眾儘速恢復正常生活。
總統蔡英文關切花蓮6日震災後災民安置情形及如何過年，春節前交代陳副總統安排行程，請陳副總統代表總統府大年初一前往花蓮探視災民，陳副總統下午前往花蓮「到戶拜訪」民眾。
總統府晚間發布新聞稿指出，今天是農曆大年初一，副總統關心花蓮強震受災民眾，下午前往花蓮探視。
副總統先後前往花東客棧、非凡假期飯店、福隆大飯店、百悅休閒飯店及福康飯店等五家飯店探視安置於此的災民，除關切他們的生活起居，並致贈象徵重生的油飯，期盼住戶能堅強保重。
副總統強調，政府會與大家一起努力，加速災區重建工作，讓大家儘快恢復正常生活。
隨後，副總統抵達台灣自來水公司第九區管理處慰勉工作人員，並致贈保健品供同仁補充體力。他特別感謝自來水公司同仁犧牲春節假期進行搶修，尤其是利用深夜較安靜的時段找出漏水處加以維修，目前已經改善花蓮九成的漏水。
稍後，副總統前往黎明療養院聆聽簡報，並實地檢視建築物受損情形，他指示衛生福利部進行了解並予以協助，副總統也發送福袋為院生加油打氣。
最後，副總統至新城鄉七星路一帶向房屋受損及倒塌戶表示關懷。
行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛及立法委員蕭美琴均陪同訪視。（編輯：林沂鋒）1070216
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