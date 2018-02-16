台灣燈會嘉義燈區 賴揆擊鼓開燈中央社 (2018-02-16 21:10)
2018台灣燈會暖場秀「嘉義燈區」開燈儀式，16日晚上由行政院長賴清德以擊鼓方式開燈。圖為燈區一隅。中央社記者江俊亮攝 106年2月16日
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