（中央社記者謝靜雯日本石垣市16日電）Lamigo桃猿隊明後天將與日職羅德隊舉行兩場交流賽，今天石垣島午後下大雨，但球員依然在室內維持練習，桃猿隊總教練洪一中再次感嘆：「到日本球場不想練都覺得可惜」。



「亞洲門戶交流賽」將於17、18日連打兩場比賽，今天桃猿球員、教練團坐台灣時間一早7點的飛機到石垣島，下午也馬上安排練球，儘管石垣島午後下起大雨，但完備的室內練習場所讓洪總感嘆不已。



洪總不僅一次提到，台灣棒球想要再更往上提升，硬體設備一定要做好，看著日本的球場，「來到這邊，球場比台灣好太多，不想要練都覺得可惜」。



桃猿此次帶26名球員參賽，多以年輕、潛力新秀為主，洪一中表示，這是春訓到現在第一場正式的比賽，可以透過比賽觀察年輕人的表現，尋找新球季可用之兵，他也期許球員透過到日本打交流賽，多看、多學，學習日本球隊無論態度和訓練的方法。



明天首場交流賽桃猿隊派出潛力新秀投手黃子鵬先發，羅德隊則派出佐佐木千隼應戰，佐佐木千隼去年底在羅德與亞洲職棒冠軍爭霸賽與中職聯隊熱身賽中，也有先發出賽，他希望明天的比賽可以投出好表現。



桃猿隊新球季3洋投道恩斯、尼克斯、克恩三世這次也有一同到石垣島，洪一中表示道恩斯和尼克斯在18日的交流賽後半段有機會登板投球。（編輯：陳清芳）1070216