台灣燈會嘉義燈區暖場 賴揆擊鼓開燈中央社 (2018-02-16 20:24)
（中央社記者江俊亮嘉義縣16日電）2018台灣燈會暖場秀「嘉義燈區」開燈儀式，今晚在縣府旁的「嘉藝劇場」由行政院長賴清德、嘉義縣長張花冠等人以擊鼓方式開燈。
由於張花冠昨晚巡視燈區時腳踝扭傷，賴清德今晚致詞時不忘幽張花冠一默，表示張花冠用盡心思推廣燈會，「為了宣傳，不惜讓自己的腳受傷」，他充分相信，張花冠為了宣傳台灣燈會，使出渾身解數、用盡各種方法。
他說，每年台灣燈會都有很多縣市在爭取，今年「花落嘉義」，可見縣府的用心；張花冠則表示，這是歷來面積、規模最大的燈會，要三天兩夜才逛得完，「請大家把假期排好」。
賴清德表示，今天是大年初一，他要代表行政團隊，祝福大家在新的一年，都能平平安安，順順利利，闔家美滿幸福。
張花冠表示，台灣燈會面積廣達50公頃，有7個燈區、18個小燈區，內容包括農業、鐵道山林、客家文化、新住民與原住民多元文化、童趣燈區、科技燈區等，歡迎全國民眾到嘉義賞燈。（編輯：陳清芳）1070216
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