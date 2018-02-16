中華啟文堂 勉勤學慎終追遠中央社 (2018-02-16 20:30)
中華啟文堂劉氏宗親會16日舉辦團拜，且發放獎學金（圖），同時宣佈將舉辦族譜競賽，無論是蒐集文物或耆老口述歷史，希望慎終追遠承傳祖先篳路藍縷的精神。中央社記者黃旭昇新北攝 107年2月16日
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 韓國NEOFLAM 陶瓷玻璃燉鍋-3公升
- CHANEL BOY系列小香造型復古銀釦壓邊小牛皮三折短夾(迷你-
- 【Margaret】可可機能獨立筒L型沙發(5色皮革)
- 【Kimo德國手工氣墊鞋】休閒風金屬配飾拖鞋-米白(K16SF0116
- One of a kind 白色晶鑽 玫瑰金智慧之眼 寶石切割亮面礦石
- CHLOE 經典Alison系列撞色拼接牛皮手提包(小-黑X熱帶藍)
- SKB SCFS6 萬用造型電吉他盒
- ides 愛蒂思 無盡的愛。經典60分 E/VVS1八心八箭鑽石戒指項
- 【DIANA】漫步雲端蝴蝶結款--經典氣質漆皮蝴蝶結跟鞋(米)
- 【New Balance】輕量支撐型慢跑鞋(MPRSMHS-2E/藍)
台美關係/董雲裳首釋美國務院網站撤旗：不是新政策【中央網路報】
陳學聖:桃園選輸國民黨就掛了【中廣新聞網】
春節何處去 北海岸觀海一日遊【中央社】
再卡管？老校長們也生氣了【中廣新聞網】
大年初一 馮世寬馬不停蹄慰問留守官兵辛勞【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》