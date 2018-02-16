啟文堂劉氏宗親千人團拜 耆老長輩8000歲中央社 (2018-02-16 20:30)
中華啟文堂劉氏宗親會16日團拜並發放敬老金，有90名80歲以上長者親自到場，長輩合影人數，合計逾8000歲。中央社記者黃旭昇新北攝 107年2月16日
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