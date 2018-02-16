中華職棒／桃猿羅德交流戰 小一生將開球NOWnews今日新聞 (2018-02-16 19:58)
Lamigo桃猿今抵達日本石垣島，將於17日展開對日職羅德隊二連戰，而首戰也確定將由小一生袁子軒開球，猿隊也跟球迷進行互動遊戲。
首先所有參與球員跟球迷一起「圍爐」，並上台玩遊戲，小一生袁子軒一路過關斬將，最後順利贏得冠軍，他也將於明天比賽開球。
猿隊預計明天由黃子鵬先發，出戰羅德佐佐木千隼，而李杜軒、陳冠宇則是預計待命上陣。
此外，猿隊專屬啦啦隊LamiGirls也出團伴隨球隊表演，並將於明天起參與相關活動。
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