▲Lamigo球迷會。（圖／吳政紘攝）

Lamigo桃猿今抵達日本石垣島，將於17日展開對日職羅德隊二連戰，而首戰也確定將由小一生袁子軒開球，猿隊也跟球迷進行互動遊戲。

首先所有參與球員跟球迷一起「圍爐」，並上台玩遊戲，小一生袁子軒一路過關斬將，最後順利贏得冠軍，他也將於明天比賽開球。

猿隊預計明天由黃子鵬先發，出戰羅德佐佐木千隼，而李杜軒、陳冠宇則是預計待命上陣。

此外，猿隊專屬啦啦隊LamiGirls也出團伴隨球隊表演，並將於明天起參與相關活動。