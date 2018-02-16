有片／狗年旺來 洪秀柱臉書獻熱舞向民眾拜年NOWnews今日新聞 (2018-02-16 20:00)
農曆過年期間不少政治人物選擇到各大廟宇參拜，替台灣祈福，也有不少人選擇在網路上貼出影片，向支持者表達祝賀之意，國民黨前主席洪秀柱今(16)日大年初一就在臉書粉絲專頁上貼出可愛的跳舞影片，向支持者賀新年。
影片地點選在台北市國父紀念館前，配樂選擇大家選擇大家熟悉的恭喜新年，洪秀柱也在臉書上貼文表示，「向大家拜年囉，謝謝大家一路的支持與鼓勵，新的一年，要在這邊誠摯地祝福大家，闔家平安、幸福，事事如意！」
關鍵字：
上一則：美土同意在敘利亞境內「攜手合作」
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
台美關係/董雲裳首釋美國務院網站撤旗：不是新政策【中央網路報】
陳學聖:桃園選輸國民黨就掛了【中廣新聞網】
春節何處去 北海岸觀海一日遊【中央社】
再卡管？老校長們也生氣了【中廣新聞網】
大年初一 馮世寬馬不停蹄慰問留守官兵辛勞【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》