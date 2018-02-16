農曆過年期間不少政治人物選擇到各大廟宇參拜，替台灣祈福，也有不少人選擇在網路上貼出影片，向支持者表達祝賀之意，國民黨前主席洪秀柱今(16)日大年初一就在臉書粉絲專頁上貼出可愛的跳舞影片，向支持者賀新年。

影片地點選在台北市國父紀念館前，配樂選擇大家選擇大家熟悉的恭喜新年，洪秀柱也在臉書上貼文表示，「向大家拜年囉，謝謝大家一路的支持與鼓勵，新的一年，要在這邊誠摯地祝福大家，闔家平安、幸福，事事如意！」