法新社報導，土耳其與美國今天(16日)同意在敘利亞境內攜手合作。在此之前，安卡拉(Ankara)當局最近跨境到敘利亞發起行動，曾令人憂心美、土這兩個北大西洋公約組織(NATO)盟友可能會形成軍事對峙，緊張態勢維持了數個星期。

美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)與土耳其外長卡夫索格魯(Mevlut Cavusoglu)今天在安卡拉會談後表示，雙方將建立工作小組，以解決困擾雙邊關係的關鍵議題。

兩人提供的細節很少，但他們指出，解決曼比季鎮(Manbij)控制權引發的衝突，是優先要務。

提勒森在會後表示，「我們以後不會再獨自行動，不會是美國做一套，土耳其做另外一套。」「我們將共同合作…我們有良好機制來達成目標，仍有許多工作得做。」

卡夫索格魯則說，土耳其與美國同意有使關係回歸正常的必要。他表示目前兩國關係正處於「關鍵階段」，並宣誓要成立「機制」來討論引發問題的議題。

提勒森此次訪問安卡拉的首要任務，便是平撫土耳其對美國的敘利亞政策的不滿。相關爭執已讓兩國關係陷入自2003年伊拉克戰爭以來最大的危機。

在敘利亞境內，美國支持庫德族民兵團體「人民保衛軍」(YPG)對抗聖戰組織，但土耳其卻視「人民保衛軍」為恐怖份子，是土耳其本國境內叛亂團體「庫德工人黨」(PKK)的分支。

安卡拉於上個月攻進敘利亞境內的阿夫林區(Afrin)，要清除當地的「人民保衛軍」，並宣誓也要「清剿」阿夫林東部的城市曼比季。但此舉可能會讓在曼比季的美國部隊陷入危險，並威脅到美國追求讓敘利亞大片地區穩定下來的計畫。