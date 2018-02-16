初二好天氣出遊潮 國道恐塞中央社 (2018-02-16 19:26)
（中央社記者黃巧雯台北16日電）春節假期進入第2天，大年初一西部國道壅塞路段今天下午5時車多已紓解，高公局表示，明天大年初二因多數地區天氣良好，除回鄉探親車潮外，預估將湧入大量出遊車潮。
交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，下午西部國道壅塞路段為國1南下湖口至新竹，國3南下大溪至龍潭、關西服務區至關西，下午5時車流多已紓解。
不過，國5北上頭城至坪林自下午4時開始車多壅塞，入夜後頭城到坪林時速僅30多公里，高公局預估，晚間11時後才會逐漸恢復順暢。明天國5將於上午7時到中午12時，於南港系統與石碇南下入口高乘載管制。
高公局統計，截至下午5時，國道總延車公里為85百萬車公里，預估今天全日國道總交通量約125百萬車公里。
明天是春節假期第3天，由於氣象預報顯示除北部及東部外，多數地區天氣良好，高公局預計，除回鄉探親的車潮外，將有大量出遊旅次，預估全日國道總延車公里為142百萬車公里。
高公局也提醒明天車多路段，上午為國1南下湖口至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統；國3南下鶯歌系統至關西、快官至南投；下午有國1北上西螺至埔鹽系統，國5南下南港系統至坪林、北上頭城至坪林等路段。(編輯：陳清芳）1070216
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