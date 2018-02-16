▲黃子鵬。（圖／吳政紘攝）

Lamigo桃猿隊17日起將跟日職羅德隊進行2場交流戰，而猿隊首場推出低肩側投的黃子鵬先發，這對他來說是很關鍵一役，畢竟若能夠面對高強度的日職球隊，對他也是新挑戰。

黃子鵬過去就是中華隊常客，他說：「一開始在春訓有點體能吃不消，不過後來自己還是要想辦法撐過去，球技都還正常。」

不過黃子鵬還是對自己有信心，他也想挑戰日職羅德隊，這樣高強度的球隊。

看到羅德隊春訓基地，他說：「其實很珍惜有這樣的環境，咖哩飯也很好吃。」

黃子鵬首次春訓，他說：「其實就是扮演好任何一個角色就好，學長王溢正等都叫我不要急，為了這幾場比賽亂了整個賽季。」

此外，過去黃子鵬是上肩投法，但國三他參加郭源治棒球營，「大郭」賢拜建議他改回低肩側投，他也覺得很順，就一直投到現在。