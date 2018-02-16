美不認中華民國是國家？外交部稱台美關係友好NOWnews今日新聞 (2018-02-16 18:57)
美國國務院亞太助理國務卿提名人董雲裳（Susan Thornton）昨日表示，美國的政策是政府網站不顯示中華民國國旗，此番言論一出被外界評論為不認為中華民國是個國家。對此，外交部今(16)日表示，有注意到董雲裳的發言，但外交部認為，台美關係近年長足發展，是基於台灣關係法所獲致成果，台美關係密切友好。
外交部指出，台美雙方目前在國防、經貿、區域安全、國際空間等領域上持續合作，展現台美關係密切友好，以及實質多元的合作，相信未來台美雙方會在台灣關係法下，發展更為強健的雙邊關係。
外交部強調，中華民國台灣是一個主權獨立國家，這是客觀的事實與現狀，政府會維持此一現狀，更會捍衛民主價值與人民的生活方式。
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