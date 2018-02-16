▲安田尚憲。（圖／吳政紘攝）

Lamigo桃猿隊17日起將跟日職羅德隊進行交流賽，猿隊將推出黃子鵬先發，而羅德推出2016年第一指名投手佐佐木千隼，也相當有誠意。

羅德隊也推出去年選秀會第一指名高校生安田尚憲擔任四棒，安田是大阪履正社高校畢業，曾在馬自達盃台日青棒菁英賽來台，爆發力十足，很受球迷期待。

安田表示：「很開心，畢竟還沒有成績，就先被總教練有機會安排我打第四棒。」

而他對台灣投手印象也很深，他說：「台灣投手的球速快，很有球威所以很期待交手。」

安田的長打力被譽為不輸火腿超級新人清宮幸太郎，他說：「清宮是很棒的選手，會意識到對手存在，一起繼續努力。」