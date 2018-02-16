▲洪一中總教練。（圖／吳政紘攝）

Lamigo桃猿隊連續3年出征日本石垣島跟千葉羅德海洋隊對戰，並且每次都有不同陣容出陣，總教練洪一中認為交流意義很大，希望台灣棒球環境也能跟上。

洪總對羅德隊春訓基地讚不絕口，不但室內練習場與室外練習場都有專人幫忙外，整體也讓球員感覺很舒適，喜歡來球場練習。

洪總說：「他們我從鴨川秋訓就觀察，希望可以吸收他們的態度與方法，幫助我們更好。」

此外，洪總認為日本職棒隊環境好，也讓球員會想主動練習，不喊累。