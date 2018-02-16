中華啟文堂 劉氏宗親發敬老金中央社 (2018-02-16 18:30)
中華啟文堂劉氏宗親會16日千人團拜，發放敬老金。有90名80歲以上長者親自到場。會長劉啟群（左）逐一發放敬老金，並祝福大家健康平安，活到120歲。中央社記者黃旭昇新北攝 107年2月16日
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