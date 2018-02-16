「亞洲門戶交流賽」Lamigo桃猿隊17日起對日職羅德隊連打兩場，桃猿隊16日抵達石垣島後，進行練習，備戰比賽，將擔任第一棒的詹智堯（圖）17日與隊友進行打擊練習。中央社記者張新偉攝 107年2月16日