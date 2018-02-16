「亞洲門戶交流賽」Lamigo桃猿隊17日起對日職羅德隊連打兩場，桃猿隊抵達石垣島後，進行練習，備戰比賽，17日將擔任第三棒的郭嚴文（右起）與隊友林立進行守備練習。中央社記者張新偉攝 107年2月16日