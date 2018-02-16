福建雜技團歡樂頌 菊島春節最佳饗宴（3）中央社 (2018-02-16 18:30)
春節年假，福建省雜技團16日在澎湖縣文化局演藝廳首演「歡樂頌」活動，澎湖縣長陳光復（右2）也率縣府官員在演藝廳前分送「一元復始」福袋給觀賞的民眾，並祝賀新春如意。中央社 107年2月16日
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