福建雜技團歡樂頌 菊島春節最佳饗宴（2）中央社 (2018-02-16 18:30)
「2018年菊島兩岸藝術節」由福建省雜技團擔綱演出「歡樂頌」，帶來精彩刺激的技藝演出，令觀眾驚呼連連，掌聲不斷。中央社 107年2月16日
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