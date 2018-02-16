參拜宮廟發紅包未回楓港 總統蔡英文：怕阻擾遊客去墾丁交通台灣好新聞報 (2018-02-16 17:15)
地方中心／屏東報導
今（16）日是農曆大年初一，總統蔡英文先後前往台東、屏東、高雄、台南、嘉義等當地著名宮廟參拜，並發送狗年新春福袋向民眾拜年。不過今年蔡英文總統到屏東參拜時，僅到屏東市玉皇宮，並未回家鄉楓港發放紅包。對此蔡英文總統表示因擔心春節期間南下墾丁地區旅遊的遊客眾多，擔心行程會影響交通，因此農曆年節後將會另外安排時間回故鄉。
總統一早抵達「台東天后宮」，為致贈題為「霖雨遐被」的匾額揭牌，並受到現場民眾熱烈歡迎。隨後前往「屏東玉皇宮」、「高雄三鳳宮」、台南「台灣首廟天壇」等地參拜，最後於嘉義「新塭嘉應廟」為「孚佑生民」匾額揭牌。總統參香時，除祝願國泰民安、風調雨順，也藉由親自發送福袋的機會，向民眾問候拜年，祝福國人在新的一年平安幸福、萬事如意。
而回到故鄉地屏東縣，總統蔡英文在屏東縣長潘孟安、立法院長蘇嘉全的陪同下，上午11點抵達屏東市玉皇宮參拜並發放紅包，吸引許多民眾一大早排隊，許多民眾大喊「總統好！」也讓她心情相當不錯，與熱情民眾握手，氣氛相當熱絡。
發放紅包的過程中，總統始終笑容滿面，向領取紅包的民眾一一說「新年快樂」，顯得心情相當不錯。現場許多民眾扶老攜幼排隊領紅包，有些老人家行動較緩慢，小英總統也都耐心靜候，展現出親民的一面。儘管為了節省時間，廟方人員不斷廣播「只領紅包，不要握手」，但仍有許多鄉親因為見到總統本人太高興，忍不住伸手，小英總統也從善如流，盡量滿足大家的願望。
當被媒體問到春節期間返鄉的心情時，小英總統望向鏡頭豎起大拇指「比讚」。至於未回到家鄉楓港發放紅包的部分，她則表示因為擔心春節期間南下墾丁地區旅遊的遊客眾多，擔心行程會影響交通，農曆年節後將會另外安排時間回故鄉。
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