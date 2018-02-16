今天(16日)是大年初一，行政院長賴清德啟動走春行程，除了到廟宇參香祈福外，下午還特別到新生南路派出所及大安分局慰勉執勤員警的辛勞，感謝他們在春節期間仍然堅守工作崗位。對於台南市「南鯤鯓代天府」抽到今年的國運籤為「下下籤」，賴清德則微笑並未多做回應。



大年初一天公作美，不少民眾都把握機會出門走春，行政院長賴清德一早也啟動走春行程，先趕往故鄉新北市萬里區昭靈宮參香祈福，隨後趕往文山區指南宮參香並發放發賀歲福袋給民眾，下午又到台北市新生南路派出所及大安分局慰勉執勤員警的辛勞，並逐一與執勤員警握手致意，開春行程滿檔。

賴清德表示，因行政院長官邸屬於台北市新生南路派出所及大安分局的轄區範圍，大家算是「鄰居」，他要代表行政院前來向值勤的員警致意，感謝他們堅守崗位，賴清德並一一致贈賀歲福袋。賴清德說：『(原音)我們算是鄰居、好厝邊，行政院相關單位都承蒙大家的幫忙、照顧，交通、治安等各種事情都承蒙大家的幫忙，所以過年我特別代表行政院向大家拜年，說聲感謝，也道聲你們辛苦了，謝謝你們。』

另外，全台各地廟宇在春節期間陸續開出「國運籤」，其中曾抽出「武則天坐天」籤詩，被視為是蔡英文當選總統預言的南鯤鯓代天府今年抽出的國運籤是「下下籤」，而且已連續2年都抽出「下下籤」的國運籤，媒體特別詢問賴清德對此有何看法，不過賴清德僅微笑說了幾聲「謝謝」，並未多做回應。