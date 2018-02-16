大年初一走春 賴清德慰勉值勤員警中央廣播電台 (2018-02-16 15:33)
今天(16日)是大年初一，行政院長賴清德啟動走春行程，除了到廟宇參香祈福外，下午還特別到新生南路派出所及大安分局慰勉執勤員警的辛勞，感謝他們在春節期間仍然堅守工作崗位。對於台南市「南鯤鯓代天府」抽到今年的國運籤為「下下籤」，賴清德則微笑並未多做回應。
大年初一天公作美，不少民眾都把握機會出門走春，行政院長賴清德一早也啟動走春行程，先趕往故鄉新北市萬里區昭靈宮參香祈福，隨後趕往文山區指南宮參香並發放發賀歲福袋給民眾，下午又到台北市新生南路派出所及大安分局慰勉執勤員警的辛勞，並逐一與執勤員警握手致意，開春行程滿檔。
賴清德表示，因行政院長官邸屬於台北市新生南路派出所及大安分局的轄區範圍，大家算是「鄰居」，他要代表行政院前來向值勤的員警致意，感謝他們堅守崗位，賴清德並一一致贈賀歲福袋。賴清德說：『(原音)我們算是鄰居、好厝邊，行政院相關單位都承蒙大家的幫忙、照顧，交通、治安等各種事情都承蒙大家的幫忙，所以過年我特別代表行政院向大家拜年，說聲感謝，也道聲你們辛苦了，謝謝你們。』
另外，全台各地廟宇在春節期間陸續開出「國運籤」，其中曾抽出「武則天坐天」籤詩，被視為是蔡英文當選總統預言的南鯤鯓代天府今年抽出的國運籤是「下下籤」，而且已連續2年都抽出「下下籤」的國運籤，媒體特別詢問賴清德對此有何看法，不過賴清德僅微笑說了幾聲「謝謝」，並未多做回應。
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Brother PT-E850TKW 工業用標籤/套管兩用印字機
- 【優利亞-艾麗斯白橡】6尺加大床組(不含床墊)
- TIFFANY&Co. INFINITY 無限的愛 925純銀雙鍊項鍊
- Noonoo Fingers Cross Catch Earring 抓住十字架 耳環
- GMP BABY 寶貝保暖寬小兔絨鋪棉(特長)和服~1件
- GUCCI 經典Guccissima壓紋蝴蝶結裝飾牛皮金鍊手拿長夾(香檳
- VALENTINO 經典Rockstud系列鉚釘造型漆皮圓柄手提/肩背包(
- TORY BURCH 立體金色LOGO漆皮平底娃娃鞋(深寶藍)
- ASUS 華碩 FX503VD-0052C7700HQ 15.6吋 四核雙碟獨顯電競筆
- J’code真愛密碼 守護愛 316L白鋼皮手鍊(男)
台美關係/董雲裳首釋美國務院網站撤旗：不是新政策【中央網路報】
陳學聖:桃園選輸國民黨就掛了【中廣新聞網】
春節何處去 北海岸觀海一日遊【中央社】
再卡管？老校長們也生氣了【中廣新聞網】
大年初一 馮世寬馬不停蹄慰問留守官兵辛勞【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》