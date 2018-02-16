加沙地帶唯一發電廠因燃料耗盡停止運轉北京新浪網 (2018-02-16 02:11)
新華社拉姆安拉２月１５日電（記者楊媛媛 趙悅）加沙地帶唯一一座發電廠因燃料耗盡於１５日停止運轉，加劇了這一地區目前遭遇的「電荒」。
加沙供電公司新聞官員穆罕默德·薩比特對記者表示，１５日凌晨，加沙地帶唯一一座發電廠因燃料耗盡停止運轉，這將極大影響當地電力供應和民眾生活。
據悉，因電力供應嚴重不足，此前加沙地帶每天供電時間不足８小時。
薩比特沒有透露加沙地帶在這座發電廠停止運轉后每天能夠保證的供電時間。他呼籲有關方面儘快向加沙地帶運送燃料，以便發電廠重新運轉。
聯合國人道主義事務協調辦公室駐巴勒斯坦被佔領土辦事處本月６日警告說，加沙地帶關鍵設施的應急燃料將在未來１０天內耗盡，加沙地帶的１３家公立醫院、約５５個污水處理池、４８個海水淡化廠和一些固體廢棄物收集站的運轉正面臨威脅。
據加沙地帶衛生部門統計，近一段時間，當地約有２０家醫療機構因發電機燃料耗盡停止運營。
自２００７年巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）以武力奪取加沙地帶控制權后，以色列對加沙地帶實施嚴密封鎖，嚴格控制物資和人員進出。封鎖之下，加沙地帶的燃料等物資極度匱乏，電力嚴重緊缺，經濟每況愈下，人民生活受到嚴重影響。
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