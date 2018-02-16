中新社開普敦2月15日電 南非國民議會15日舉行會議，選舉執政黨非洲人國民大會(非國大)主席、原副總統西里爾·拉馬福薩為南非新任總統。

南非政壇近日發生劇烈連鎖反應，執政黨非國大全國執行委員會13日突然宣布「召回」總統祖馬，要求其儘快辭職。14日，祖馬迫於壓力辭職，決定立即生效。15日南非國民議會舉行會議，選舉拉馬福薩為新南非第五位總統。

「南非必須以我們所有人所做的一切為先。」15日拉馬福薩首次作為總統在國民議會發表講話時說，「有這種特權為我們的人民服務，我真的感到謙卑。」這與祖馬之前宣稱的「非國大優先」截然不同。

對這次選舉，當地媒體原先預料會在16日晚些時候舉行，不過鑒於非國大在國民議會中擁有超過六成的壓倒性優勢的席位，且拉馬福薩得到了反對黨陣營的認可，國民議會直接進行了總統選舉，拉馬福薩毫無懸念地勝出。在選舉結束后，65歲的拉馬福薩甚至得到了反對黨領導人的祝賀，而之前反對黨一直致力於推動彈劾祖馬。

拉馬福薩告訴反對派議員，他希望與所有政黨合作，並將與他們開展一系列的合作。他表示，反對派領導人喜歡談論團結、愛國主義和共同努力，這與他想做的事情不謀而合。他還回應了反對派領導人的一些言論，保證他會把國家放在第一位，「我會盡全力不要讓南非人民失望。」

「你們提出的問題，與腐敗有關的問題，以及我們如何理順國有企業關係等問題，都是我們的雷達屏幕上的問題，」他說。

在當選總統后，拉馬福薩將於晚些時候宣誓就職，並將在周五的演講后對內閣作出調整。

隨著祖馬被迫辭職，以及拉馬福薩臨危受命，南非貨幣蘭特對美元匯率大幅上升，飆升至接近三年高位。南非主要股票市場指數也上漲近4%，創下兩年多以來最大的單日漲幅。(完)