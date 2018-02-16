中新社曼谷2月15日電 (趙婧婻)2018年泰國「歡樂春節」新春互致賀詞儀式暨專場文藝演出15日在曼谷中國文化中心舉行。中國文化部副部長楊志今、泰國旅遊體育部部長威拉薩分別代表各自所在機構向兩國人民拜年，互致新春祝福。中泰兩國嘉賓齊聚一堂，共賀新春佳節。

資料圖：2月4日晚，2018泰國「歡樂春節」系列活動之一「中國木偶迎新春」演出在曼谷中國文化中心上演，有關嘉賓及當地民眾300餘人觀賞了演出。中新社記者 趙婧楠 攝

威拉薩在致詞中用中泰雙語向兩國人民致以新春祝福，並代表泰國政府對中國政府表示感謝，向特地來泰國演出的藝術家表示熱烈歡迎。他說，這一專場演出彰顯了兩國人民的深厚友誼，讓泰國人民有機會欣賞到高水平的中國藝術。「值此新春佳節之際，衷心祝願泰國人民和中國人民生活幸福、身體健康、萬事如意、新年發財。」

楊志今表示，春節是萬家團圓的美好時分。中華民族歷來重真情、尚大義，一句「回家過年」牽動著億萬中華兒女最溫馨的情愫。今年來自中國9個省區10個藝術院團的藝術家和文化工作者放棄與家人團聚，來到泰國與這裏的親人共享歡樂、共築美好，體現了中國人民對泰國人民的濃濃真情，折射出「中泰一家親」的美好情誼。

儀式結束后，來自中國山東、福建、浙江、湖南、黑龍江、山西、內蒙古、湖北和吉林等省(自治區)的近140人文藝演出代表團獻上了一場精彩的文藝演出，贏得現場觀眾一致好評。

本場演出后，上述各團將根據計劃分別赴泰國各地舉辦春節慶祝活動。

據悉，由中國文化部，泰國旅遊體育部、中國駐泰國大使館和泰國國家旅遊局聯合舉辦的此次泰國「歡樂春節」活動，從2月13日持續至3月6日。中國文化部選派了370餘人、21個文化代表團，分別在泰國曼谷、清邁、宋卡、普吉、北欖坡、烏隆等6個府市舉辦展覽、演出、文化體驗和中華美食品鑒等活動，與泰國民眾共同慶祝新春佳節。(完)