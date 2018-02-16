花蓮近海凌晨規模4地震 最大震度3級中央社 (2018-02-16 01:18)
（中央社台北16日電）根據中央氣象局地震報告，今天凌晨0時55分花蓮縣近海發生芮氏規模4.0地震，震央在花蓮縣政府北偏東方34.8公里，震源深度14.1公里。最大震度花蓮縣和平與宜蘭縣南澳3級。1070216
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