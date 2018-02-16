日期:2月16日，前女子世界第一高寶璟（Lydia Ko）本周三突然關閉了自己的推特賬號。

高寶璟星期四在澳大利亞女子公開賽啟動了自己的LPGA新賽季，打出68桿，低於標準桿4桿，位於並列第三位。她在賽后表示並不是因為推特上批評聲浪過大，導致她這麼做的。很顯然，新一年團隊再次大換血讓很多人質疑紐西蘭姑娘的決定。

「我不是因為這些批評關閉的，」高寶璟在星期四第一輪結束之後說，「我實際上不知道這些批評，因為我沒有查過。我關閉是因為我不太上推特。實際上絕大部分社交媒體時間，我都花在Instagram上了，因此我希望在Instagram分享自己都一切。這就是原因，另外那也佔用了我電話的內存。我心想，反正我不在那裡與球迷交流，因此沒有必要開著。」

高寶璟在這周比賽於南澳阿德萊德開始之前透露，她聘請吳太根（Ted Oh）為新教練，取代了馮珊珊的教練蓋瑞-吉爾克里斯特（Gary Gilchrist）；另外啟用新球童強尼-斯科特（Jonny Scott），換掉了彼特-戈弗雷（Peter Godfrey）。不過她啟動2017年的時候，改變的幅度更大，除了聘請新教練、新球童，還更換了球具品牌。

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（小風）