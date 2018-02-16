高寶璟關閉推特賬號：並不害怕批評 只想換個平台北京新浪網 (2018-02-16 01:15)
高寶璟關閉了推特賬號
日期:2月16日，前女子世界第一高寶璟（Lydia Ko）本周三突然關閉了自己的推特賬號。
高寶璟星期四在澳大利亞女子公開賽啟動了自己的LPGA新賽季，打出68桿，低於標準桿4桿，位於並列第三位。她在賽后表示並不是因為推特上批評聲浪過大，導致她這麼做的。很顯然，新一年團隊再次大換血讓很多人質疑紐西蘭姑娘的決定。
「我不是因為這些批評關閉的，」高寶璟在星期四第一輪結束之後說，「我實際上不知道這些批評，因為我沒有查過。我關閉是因為我不太上推特。實際上絕大部分社交媒體時間，我都花在Instagram上了，因此我希望在Instagram分享自己都一切。這就是原因，另外那也佔用了我電話的內存。我心想，反正我不在那裡與球迷交流，因此沒有必要開著。」
高寶璟在這周比賽於南澳阿德萊德開始之前透露，她聘請吳太根（Ted Oh）為新教練，取代了馮珊珊的教練蓋瑞-吉爾克里斯特（Gary Gilchrist）；另外啟用新球童強尼-斯科特（Jonny Scott），換掉了彼特-戈弗雷（Peter Godfrey）。不過她啟動2017年的時候，改變的幅度更大，除了聘請新教練、新球童，還更換了球具品牌。
相關閱讀：教練與球童又換新！高寶璟賭注押向前神童吳太根
（小風）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
GNC 膠原蛋白．Lutein gnc．GNC 三效．GNC X2．GNC 健安喜 膠囊．GNC 健安喜．葉黃素 GNC．Gnc 蘆薈．gnc 月見草．gnc 魚油．GNC 蔓越莓．膠囊 GNC．GNC 膠囊 食品．gnc 月見草油．gnc 檸檬酸鈣．GNC．GNC 檸檬酸．GNC 葉黃素．GNC 維他命．GNC 健安喜 檸檬酸鈣．GNC 蔓越莓膠囊．膠囊 食品 GNC
- LONGCHAMP 巴黎鐵塔紀念款拉鍊摺疊短把購物包(中-玫瑰紅)
- HELLO KITTY X Ann'S 大蝴蝶結真皮雪靴禮盒 粉
- 【NEW BALANCE】慢跑鞋 紐巴倫 530 慢跑 低筒運動休閒復古
- GUCCI 經典Guccissima GG壓紋尼龍帆布牛皮飾邊萬用收納包(
- 【Margaret】菱形水晶獨立沙發-2+3人
- 【時尚屋】150CM 胡桃木紋色辦公桌櫃組(254-5)
- Proenza Schouler PS1 TINY 金屬感山羊皮手提斜背包(小-亮
- Tiffany&Co. Tiffany Keys 愛心之鑰925純銀項鍊(小)
- J’code真愛密碼-單純愛 純銀墜+鋼鍊
- Pandora 潘朵拉 垂飾-可愛海豚墜
真愛！羽生結弦曝光維尼熊疑團：呆在我的房間里【北京新浪網】
羽生結弦奪冠先謝自己右腳 與師兄相擁淚灑領獎台【北京新浪網】
戀愛零經驗！羽生結弦熱衷事業 女友遙遙無期【北京新浪網】
羽生結弦--為花樣滑冰而生的王者【北京新浪網】
羽球【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》