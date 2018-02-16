柳蕭然澳洲啟動賽季 奪冠可取代馮珊珊奪世界第一北京新浪網 (2018-02-16 01:23)
柳蕭然澳洲展開新賽季
日期:2月16日，澳大利亞女子公開賽第一輪，韓國27歲選手柳簫然抓到4隻小鳥，吞下1個柏忌，打出低於標準桿3桿的69桿，位於並列第13位，落後首輪領先者高真榮4桿。
根據LPGA的推測，世界第三有可能在本周奪冠的情況下重返世界第一，因為世界第二朴城炫和世界第一馮珊珊本周都沒有參賽。
「我覺得世界第一的位置從來就不舒服，因為十分明顯你需要應付許多事情，許多人的期待也更高了，」她說，「一旦你成為世界第一，你真的希望保住那個位置。那是另外一件很難做到的事情，可是我想如果我能再次成為世界第一，至少我已經經歷過了，因此我想我可以採取不同的手法處理。」
柳簫然同時確認她轉職業以來一直合作的球童湯姆-沃森已經與她正式分手，她表示沃森希望安定下來，而不是全球旅行。
「我的前球童與我合作了六年時間，接著我們決定在巴哈馬結束，因此我急著尋找球童，但我真的不太想著急。」
這個星期，邁克爾-帕特森（Michael Patterson）為柳簫然背包。有意思的是，帕特森曾經為凱莉-韋伯效力，而第一輪兩位選手恰巧同組出發。「在與前球童合作六年之後，讓另外一個人為我背包，真的感覺有點尷尬。」柳簫然說。
帕特森只是本周臨時在澳大利亞為柳簫然效力，這之後他將為蘇珊-彼德森（Suzann Pettersen）背包，也就是柳簫然還需要尋找背包的。
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（小風）
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