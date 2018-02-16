3DMGAME祝全體玩家新春快樂，萬事如意！北京新浪網 (2018-02-16 01:06)
隨著陣陣鞭炮聲響起，2018大年初一來到了我們面前，可能有的玩家已經早早進入夢鄉，也有的玩家睡意全無歡天喜地迎接新一年的到來，不論您正在做什麼，當您點擊進入這篇文章的時候，都能收到我們3DM全體人員共同奉上的最誠摯的祝福。
過去一年中，我們經歷了很多，新的一年裡，我們仍將繼續前行。在2018年，3DM或將有一些全新的調整，一些多年來一直陪伴3DM成長的玩家們可能在新的一年裡會看到我們有一個翻天覆地的變化，一開始可能會有點陌生，但請銘記：我們一直都是3DMGAME，一直都是歡迎所有遊戲玩家隨時歸來的港灣。
有人常說，國內單機遊戲業界近年來很不一樣。但其實國內自打有單機遊戲這個行業以來，就從來沒有「一樣」過，只是變化的方向不同而已。從這之中，我們很難總結出能夠適應任何狀況的萬能經驗，只能與各位玩家一起共同探索，但在這個過程中，我們熱愛遊戲的心還是一樣的。與此同時，我們更需要廣大遊戲玩家與我們站在一起，在迷惘的時候指引我們，在奮勇的時候激勵我們，最終我們將回報給玩家的是更好的服務與更精彩的內容！
當然，不管怎麼變，3DM本身就是遊戲玩家群體中的一部分。
最後，再次恭祝大家新年快樂，萬事如意！
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