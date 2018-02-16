今年1月底，暴雪開放了《守望先鋒》聯賽的新選手簽約，今天上海龍之隊就宣布了一項重大變動。其剛剛增加四名韓國選手，而最引人注目的就是19歲的Geguri，她是聯賽史上首位女選手。

Geguri的角色查莉婭在《守望先鋒》圈子裡很有名。16歲的時候，由於這個角色完勝率太高，以至於其他選手都指責她作弊，導致她被迫直播表演打臉質疑者。Geguri在加入龍之隊之前在韓國Apex戰隊也是一名頂級選手。

在聯盟的12支球隊中，缺少女選手一直都是首個賽季的話題。在1月10日開賽前的媒體日，有些團隊找了一大堆藉口，比如團隊配合，不想藉此成為公關噱頭。

儘管大多數經理人對簽約女選手都持開放態度，但真正實施的人卻一個都沒有。

「我認為電子競技比賽是沒有限制的，」來自漢城的老闆KSV Esports的聯合創始人兼首席運營官肯特韋克福德(Kent Wakeford)今年1月接受《The Verge》採訪時說。「我們的教練在對外選擇選手時，並沒有划那麼多的條條框框。」

目前Geguri加入了渴望改變的龍之隊。但隨著聯賽進入第二階段，龍之隊仍未贏一場，目前記錄0勝10負。

除了Geguri，團隊還簽下了其他三名球員，包括他的「天空」軍劍，李勇軍的李歐-賽克，以及「阿多」的基恩，希望能在餘下的賽季中獲得更多的機會。

該俱樂部在一份聲明中表示:「龍之隊會幫助這些新隊員成為團隊的核心力量，並期待在比賽中向大家展示更多的技能和戰術上的競爭力。」

一個星期前，另一名女子電子競技選手登上新聞頭條——加拿大薩沙「斯嘉麗」成為第一位贏得重大星際爭霸2比賽的女子，並獲得了2018年在平昌舉辦的「因特爾極限大師」比賽的最高獎項。

至於Geguri和她的新隊友們，還不清楚他們什麼時候會登台表演，龍之隊的下一場比賽是2月21日對陣達拉斯，該俱樂部稱，他們當前正在積極開展簽證和後勤保障等工作，以便將四位選手派遣到美國。