《Muv-Luv》以及Alternative篇PSV版實機畫面曝光北京新浪網 (2018-02-16 01:06)
日本發行商Ixtl今天公佈消息，公司將同PQube合作，將《Muv-Luv》以及Alternative篇移植至PSV平台，遊戲將於今年夏天推出。Ixtl還在Kickstarter相應項目頁面上更新了消息。
在下面的GIF中玩家可以看到一些來自於《Muv-Luv》Extra以及Unlimited篇的內容，當然這兩者還是會在一起推出，最後的Alternative篇會單獨推出。
《Muv-Luv》系列簡介：遊戲的Extra篇是典型的高校後宮風格視覺小說，並沒有什麼特別之處。但故事的情節在Unlimited篇就發生了180度的大轉彎，男主發現自己甚至於另一個平行世界中，在這個世界里地球被名為BETA的異星生物所侵略，人類已經處於滅亡之季，但直到遊戲的末期，這一切依然沒有什麼轉機。故事的Alternative篇則是讓《Muv-Luv》真正成名躍至Galgame遊戲巔峰的作品，在這裏人類將打響絕地反擊戰來耗盡一切力量對抗BETA。
另外情人節還有一張麻里茉老師的賀圖。
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