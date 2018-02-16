金犬年大發好運來降臨，台灣運彩過年加碼「籃球特尾樂」最高獎金8,000倍以及超過30場單場/場中投注。2月1日起加碼「籃球特尾樂」，累積至今有已有6位8,000倍獎金得主出現，更有同一位消費者在今年1、2月連中7,000倍、8,000倍彩金，成功為自己的年終獎金加碼。

台灣運彩表示，「籃球特尾樂」受消費者喜愛，是每年農曆春節必定加碼的投注玩法，為了取其諧音「發」，將獎金從7倍、70倍、700倍到7000倍，分別提高到8倍、80倍800倍以及到8,000倍。

台灣運彩「籃球特尾樂」加碼自即日起到2月底，消費者都有機會抱回8,000倍獎金，過年期間，加碼單場與場中投注賽事超過30場，萬眾矚目的美國職籃新秀挑戰賽及全明星賽正好在大年初二(2/17)與初四(2/19)舉行，今年全明星賽賽制更新，兩隊挑選準則沒有硬性規定限東區或西區，在同隊的球員組成有了更大的彈性及可看性。