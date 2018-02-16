農曆除夕法鼓山撞鐘替台灣祈福，儀式從除夕晚間七點半一直進行到初一(16日)凌晨，總統蔡英文以「家宅永安」獻給全台灣人民，祈願家家戶戶，幸福平安。

活動上政治大咖齊聚，包括總統蔡英文、前總統馬英九、行政院長賴清德以及國民黨主席吳敦義都、內政部長葉俊榮等人到場，眾人在除夕夜的11點55分，和法鼓山方丈和尚果東法師一起敲響最後三響鐘聲，代表事事圓滿。。

蔡英文致詞時表示，今年法鼓山除夕敲鐘的主題是「平安無事」。她相信此時此刻，所有台灣人對於「平安無事」這四個字，都有深刻的感受。

蔡英文指出，上星期，花蓮發生強震，讓許多人失去了至親和家園。但是在震災中，臺灣社會也展現出互助和團結的那一面。朝野不分黨派，共同投入救災工作；民間各界也紛紛出錢出力，對受災民眾伸出溫暖的雙手。

蔡英文說，宗教界也發揮了最大的善心。例如法鼓山在災情傳出後，立即為災區提供物資，並安排義工前往現場，關懷陪伴受災的花蓮鄉親。這些善行，令人感動。

蔡英文表示，大藉著法鼓山的108響鐘聲，再一次把大家的心凝聚在一起，共同為台灣的平安與祥和祝禱。她相信，沒有台灣人無法度過的難關。她也認為，面對挑戰，台灣人不僅不會怯懦，還會團結起來，變得更堅強。